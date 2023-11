Sitz der Hamas: Israelische Armee: Gaza-Stadt umstellt

In der Nacht ging die israelische Armee in Gaza gegen die Hamas vor. Es soll langanhaltende Gefechte gegeben haben. Am Abend zuvor erklärte die Armee, Gaza-Stadt sei umstellt. 03.11.2023 | 1:31 min

Israels Militär hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben weitere Stellungen der islamistischen Hamas angegriffen und die größte Stadt des abgeriegelten Küstengebiets umstellt. Militärsprecher Daniel Hagari sagte am Donnerstagabend vor der Presse:

Die Truppen haben die Umzingelung von Gaza-Stadt, dem Brennpunkt der Hamas-Terrororganisation, abgeschlossen. Militärsprecher Daniel Hagari

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ließ erklären: "Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht." Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt und auch immer mehr Bodentruppen in das von der radikal-islamischen Hamas kontrollierte Palästinensergebiet eindringen lassen.

Israelische Armee: Massive Kämpfe in der Nacht

In der Nacht zu Freitag hat die israelische Armee laut eigenen Angaben bei heftigen nächtlichen Kämpfen im Gazastreifen mehrere Terroristen getötet. Soldaten des 13. Bataillons der Golani-Brigade und gepanzerte Truppen des 53. Bataillons hätten in der Nacht gegen eine Reihe von Terrorkommandos gekämpft, gab das israelische Militär per Telegram bekannt.

Die Soldaten hätten sich unter schwerem Beschuss ein langes Gefecht geliefert, hieß es ohne Angaben zum Ort der Kämpfe.

Die Terroristen hätten dabei Panzerabwehrraketen abgefeuert, Sprengsätze gezündet und versucht, auf Fahrzeuge der israelischen Soldaten zu klettern. Dabei seien sie getötet geworden.

Gleichzeitig hätten die Einsatzkräfte Luftangriffe mit Kampfflugzeugen und Artillerie angeleitet, hieß es. Die Terroristen seien getötet und die Gefahr für die Truppen gebannt worden. Die Angaben lassen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.

Eigendorf: Israelische Armee erwartet "sehr verlustreiche Kämpfe"

Wie ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf in Tel Aviv berichtet, stelle sich die israelische Armee auf "sehr verlustreiche Kämpfe" ein. Es seien bereits mehrere Soldaten getötet worden. Das Problem für die Truppen sei es, die Infrastruktur der Hamas lahmzulegen, da das Tunnelsystem der Terrororganisation "ein sehr großes Ausmaß" habe.

Die Terrororganisation Hamas hat ihren Sitz in Gaza-Stadt, der größten Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen.

Mit dem Vorrücken auf Gaza-Stadt würde sich die israelische Armee auf "sehr verlustreiche Kämpfe" einstellen, so ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf aus Tel Aviv. 03.11.2023 | 3:48 min

Die militärische Ausgangslage aufgrund der von Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln und den im Gazastreifen befindlichen palästinensischen Zivilbevölkerung, "die der Situation nahezu schutzlos ausgeliefert ist", sei äußerst schwierig, sagt Eigendorf.

Israelische Truppen weiten Einsätze am Boden aus

Am vergangenen Wochenende hatte das Militär eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet . Die israelischen Truppen weiteten ihre Einsätze am Boden aus.

Die genauen Standorte der Truppen sind allerdings nicht bekannt. Israels Armee hatte die Menschen, die sich noch im nördlichen Gazastreifen und in der Stadt Gaza befinden, mehrfach zur Flucht in den Süden aufgerufen. Durch Israels Gegenangriffe im Gazastreifen wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas bisher mehr als 9.000 Menschen getötet.

Die Angriffe sind eine Reaktion auf den Anschlag der Hamas auf Israel vom 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben rund 1.400 Menschen getötet wurden, darunter überwiegend Zivilisten. Mehr als 240 Menschen wurden demnach zudem aus Israel von Hamas-Kämpfern in den Gazastreifen verschleppt, nur wenige kamen bislang frei.