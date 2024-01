Nach Zwischenstopp : Baerbock will Afrika-Reise in Kenia starten

25.01.2024 | 08:25 |

Außenministerin Baerbock will nach ihrem unfreiwilligen Stopp in Dschidda ihre geplante Ostafrika-Reise beginnen - in Kenia. In Nairobi steht ein Treffen mit Präsident Ruto an.