Fehlende Überfluggenehmigung: Annalena Baerbock gestrandet

Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) hat erneut bei einer Reise einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Wegen einer fehlenden Überfluggenehmigung für Eritrea musste das Flugzeug mit der Grünen-Politikerin und ihrer Delegation an Bord auf dem Weg ins ostafrikanische Dschibuti abdrehen und im saudi-arabischen Dschidda landen. In der Stadt an der Westküste Saudi-Arabiens sollten Baerbock und die Delegation auch übernachten.