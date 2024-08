Bornholm: Wie ein Urlaubsziel zur Energieinsel werden soll

Baggerlärm statt Möwengeschrei. Der Haupthafen von Bornholm in Rønne ist eine Baustelle. Er wird in die Ostsee hinein vergrößert, damit so schnell wie möglich auch sehr große Schiffe, die Teile von Windrädern transportieren, anlegen können. In der Ostsee, zwischen Rügen und Bornholm, stehen bereits zahlreiche Windräder. Die neuen, die 15 bis 20 Kilometer südwestlich von Bornholm aufgestellt werden, sind bis zu 350 Meter hoch. Sie sollen Strom für drei Millionen Haushalte produzieren: auf Bornholm, dem dänischen Festland, in Schweden Polen und in Mecklenburg-Vorpommern