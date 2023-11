Britische Ex-Innenministerin Braverman teilt gegen Sunak aus

Die am Montag entlassene britische Innenministerin Suella Braverman hat in ihrem Rücktrittsschreiben gegen Premier Rishi Sunak ausgeteilt.

"Großbritannien steht an einem Wendepunkt in unserer Geschichte und ist auf eine Art und Weise durch Radikalisierung und Extremismus bedroht, wie wir es seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben", schrieb Braverman an Sunak.