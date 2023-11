Verhaltene Freude in London: Ein Jahr Premier Rishi Sunak

Sunak präsentierte sich als Macher

Teils auch deshalb, weil es Johnson wie auch Truss allem Anschein nach nicht allzu dringend daran gelegen war, die Bürokraten in Brüssel als Feindbild aufzugeben. Das Lächeln auf dem Gesicht von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch auf der Insel im Zuge der Unterzeichnung des sogenannten Windsor-Rahmenabkommens sprach Bände. "Endlich jemand, mit dem man reden und verhandeln kann", schien es zu sagen.

Schwierige Ausgangslage für Sunak

Auch ansonsten versuchte er, sich die Aura des nüchternen Machers zu geben, insbesondere in der Wirtschaftspolitik. Unter Johnson bekleidete Sunak schließlich den Posten des Schatzkanzlers, das zweitwichtigste politische Amt im Lande.

Asylpolitik: Immer schärfere Maßnahmen, ohne Erfolg

Sunak hat fünf Prioritäten für seine Regierung formuliert: Die Inflationsrate halbieren, die Wirtschaft wieder wachsen lassen, die Staatsverschuldung reduzieren, die Wartezeiten im Gesundheitswesen abbauen und "die Boote stoppen". Hinter dem schmissigen Slogan Nummer 5 verbirgt sich eine Verbeugung an den rechten Rand seiner Partei.

Um der irregulären Einwanderung mittels kleiner Boote über den Ärmelkanal Einhalt zu gebieten, werden immer schärfere Maßnahmen diskutiert wie die Abschiebung Asylsuchender nach Ruanda oder deren Unterbringung auf einem schwimmenden Wohn-Container mit dem Namen Bibby Stockholm. Das alles mit bisher denkbar geringem Erfolg, aber Hauptsache, das Thema bleibt - vor allem in der rechten Boulevardpresse - in den Schlagzeilen.

Konservative liegen in Umfragen zurück

Allerspätestens im Januar 2025 wird gewählt. Die Labour-Partei liegt in den Umfragen klare 18 Prozentpunkte vor den Konservativen. Selbst in Wirtschaftsfragen - eigentlich die Domäne der Tories - und sogar in der Einwanderungspolitik halten die Wähler Labour unter ihrem Parteiführer Keir Starmer inzwischen für kompetenter.