Bei Zerfall der Ukraine: Regierung erwartet Massenflucht

Ukrainische Flüchtlinge gehen auf den Bahnsteig, nachdem sie mit einem Zug aus Odessa am Bahnhof Przemysl Glowny in Polen angekommen sind.

Die Bundesregierung geht bei einem Zerfall der Ukraine davon aus, dass weitere rund zehn Millionen Menschen das Land verlassen werden. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge würde in diesem Szenario nach Westeuropa aufbrechen, ein Zielland wäre Deutschland. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Bezug auf Sicherheitskreise und unterrichtete Abgeordnete.

Jens Stoltenberg hat die Nato-Staaten aufgerufen, ihre Wirtschaft stärker auf die Waffenproduktion auszurichten. Dies sei nötig, um die Militär-Hilfen für die Ukraine zu erhöhen. 10.02.2024 | 0:20 min

Migrationsforscher befürchtet enorme Fluchtbewegung

Gemeinsame Schulden zur Unterstützung der Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Armeechef Saluschnyj entlassen und Generaloberst Syrskyj zum Nachfolger ernannt. Eine Einordnung von ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf. 08.02.2024 | 2:42 min

Trotz der aktuellen Probleme in der Ukraine geht die Bundesregierung davon aus, dass das Land über die militärischen und finanziellen Mittel verfügt, um die Verteidigung und Stabilität bis Ende 2024 aufrechtzuerhalten, hieß es in dem Bericht der "Welt am Sonntag" weiter. Sowohl deutsche Dienste als auch westliche Analysten halten große Frontdurchbrüche in diesem Jahr für unwahrscheinlich.