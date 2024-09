Chinas Investitionen in Afrika: Was steckt dahinter?

Kennen Sie Eswatini? Das ist dieser Tage so etwas wie das "Dorf mit den unbeugsamen Galliern" aus den Asterix-Comics. Das kleine Königreich (früher: Swasiland) ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika mit etwa 1,2 Millionen Einwohnern und unterhält diplomatische Beziehungen zu Taiwan . Also zu dem Land, das China als "abtrünnige Provinz" ansieht. Deshalb soll es der einzige afrikanische Staat sein, der nicht zur Afrika-China-Konferenz nach Peking kommt.

Die Führung in Peking hat massiv in Wirtschaftsprojekte in Afrika investiert . Zudem wurden Hunderttausende chinesische Arbeiter zur Umsetzung von Mega-Projekten auf den Kontinent geschickt, mit denen vor allem die Ressourcen der betroffenen Länder wie beispielsweise Kupfer und Gold gefördert werden sollen.Chinas Investitionsoffensive mit dem Namen "Neue Seidenstraße" hat in Afrika zum Bau von Häfen, Eisenbahnlinien, Flughäfen und Industrieparks geführt. Diese Projekte sollen Peking einen besseren Zugang zu den Märkten anderer Länder verschaffen. International wird die Initiative teils scharf kritisiert, weil sie ärmere Länder in die Verschuldung und Abhängigkeit von China treibt.Quelle: afp

Welches Interesse hat Peking?

"Grüne Technologie und auch die Digitalinfrastruktur spielen dieses Jahr eine größere Rolle", sagt Mikko Huotari vom Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin . Dabei gebe es eine Verschiebung von Infrastrukturprojekten hin zu Mineral-Rohstoffen.

Welches Interesse haben die afrikanischen Staaten?

Die mehr als 50 afrikanischen Staaten, die in Peking zu Besuch sind, bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen mit. Was sie eint: Sie besuchen den wichtigsten Handelspartner und Investitionsgeber und fühlen sich in der Zusammenarbeit mit Peking - im Gegensatz zu anderen Welt-Regionen - ernstgenommen. China engagiert sich in Bildungs- und Ausbildungsprojekten, hat seine Strategie von riesigen Infrastrukturprojekten umgestellt auf Projekte, die sich an den Bedürfnissen der Staaten orientieren, in Pekings Propaganda-Sprache: "kleinere, attraktive Projekte".