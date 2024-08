Douyin: Zensiert China tibetische Posts auf TikTok?

Die Tibet-Politik Pekings beruht auf dem Narrativ, Tibet sei immer schon ein Teil Chinas gewesen. Es wurde von der Kommunistischen Partei Chinas auch als Berechtigung für ihre gewaltsame Eroberung des faktisch unabhängigen Staates Tibet herangezogen. Trotz gewaltsamer Unterdrückung und der fast vollständigen Zerstörung tibetischer Klöster und Tempel in den 1950er Jahren sowie während der Kulturrevolution, gelang es den chinesischen Machthabern nicht, ihr Ziel zu erreichen: Die kulturelle und religiöse Identität der Tibeter auszulöschen.Von 1987 an kam es in Lhasa zu Demonstrationen und Protesten, denen die chinesischen Behörden schließlich nur noch mit gewaltsamer Niederschlagung und Verhängung des Kriegsrechts zu begegnen wussten - drei Monate vor dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.Der tibetische Aufstand vom März 2008, bei dem eine bis heute nicht bekannte Anzahl von Tibetern getötet wurde, zeigte, dass sich die nationale Frage nicht erledigt hatte. Als die Tibeter für Freiheit, Menschenrechte und die Rückkehr des Dalai Lama nach Tibet demonstrierten, reagierten die chinesischen Sicherheitskräfte auf diese überwältigend friedlichen Proteste mit Gewalt und einer Nachrichtensperre. In der Folge kam es über mehrere Jahre hinweg zu bis heute mehr als 150 Selbstverbrennungen von Tibetern.Die Repressionen gegen Tibeter haben insbesondere nach 2008, also schon unter Präsident Hu Jintao und noch vor Xi Jinping , eine neue Qualität angenommen. Als Reaktion auf die landesweiten Proteste von Tibetern vor den Olympischen Sommerspielen in Peking hat die politische Führung in Peking offensichtlich beschlossen, totalitäre Repressionsmaßnahmen systematisch und umfassend umzusetzen.