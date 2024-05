Xinjiang Police Files: Wie Peking die Uiguren unterdrückt

In Tekes in der Region Xinjiang fallen sofort die blauen Zonen-Schilder auf. 403, 404, 405… alle hundert Meter steht ein neues. In Xinjiang im Nordwesten Chinas sind Städte in Raster unterteilt. Die Sicherheitskräfte müssen innerhalb von 60 Sekunden zielgenau eingreifen können, das ist in der Uiguren-Region Vorschrift. Wir sind unterwegs in einer Region, in der Journalisten nicht gern gesehen sind.