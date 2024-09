China und die Philippinen: Kampf um das Südchinesische Meer

Die UN-Seerechtskonvention von 1982 regelt die Nutzung der Weltmeere. Jeder Küsten-Staat besitzt demnach eine "Ausschließliche Wirtschaftszone". Sie erstreckt sich über 200 Seemeilen vom eigenen Land ins Meer. In der Wirtschaftszone genießt ein Staat exklusive Rechte, über die Fischbestände oder die natürlichen Rohstoffe.



Alle anderen Gewässer sind die Hohe See. Sie gehört der gesamten Menschheit. Knapp 160 Staaten haben das UN-Seerechtsübereinkommen unterzeichnet - auch China. Doch seit Chinas Selbstbewusstsein massiv steigt, zieht die neue Supermacht neue Grenzen: Die so genannte 10-Striche-Linie. Sie umfasst fast 90 Prozent des Südchinesischen Meeres, ignoriert sechs "Ausschließliche Wirtschaftszonen" und die Hohe See.