Corona in China: Folgen der Proteste gegen Null-Covid

"Stell' Dir vor, Du wachst auf und hast Dich in eine Raupe verwandelt. Deine kurzen Gliedmaßen berühren kaum den Boden, Deine Augen sind blind und Deine Zunge ist abgeschnitten. Du bist gefangen in einem leeren Raum aus Beton, spürst nichts außer der kalten Luft auf Deiner Haut und über Dir hängt ein riesiges Licht", so beschreibt Xia Chaochuan ihre Tage in einem chinesischen Gefängnis. 37 Tage Einzelhaft und später nochmal 28 Tage, unter anderem, weil sie im Winter 2022 an den "White Paper"-Protesten teilgenommen hatte.