Warum sich das Ergebnis der US-Wahl verzögern könnte

Ein Wahlhelfer bereitet Briefwahlstimmen zur Auszählung vor. Quelle: Matt York/AP

Am kommenden Dienstag stehen in den USA Präsidentschafts- und Kongresswahlen an - doch bis das Ergebnis feststeht, könnten Tage, wenn nicht gar Wochen vergehen. 2020 wurde erst vier Tage nach der Wahl Joe Biden zum Sieger ausgerufen.

Auszählung in Städten dauert länger

Im Verlauf der Auszählung kann es vorkommen, dass zunächst ein Kandidat klar vorne liegt, dann aber plötzlich überholt wird. So geschehen 2020 in einigen Bundesstaaten: Erst führte Donald Trump , doch je mehr Stimmzettel ausgezählt wurden, umso mehr wandte sich das Blatt zugunsten Joe Bidens. Die Gründe:

Hochburgen der Demokraten sind in der Regel die bevölkerungsreicheren, städtischen Gegenden, in denen die Auszählung länger dauert.

Außerdem machen Anhänger von Kamala Harris häufiger von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch, deren Auswertung länger dauert.

Wenige Tage vor der US-Präsidentenwahl gehen Kamala Harris und Donald Trump auf Stimmenfang in den umkämpften Bundesstaaten Nevada und Arizona.

Warum die Auszählung in den "Swing States" lange brauchen könnte

Wie schon bei früheren Wahlen dürfte aber gerade der Ausgang in sieben sogenannten "Swing States" darüber entscheiden, wer als nächstes ins Weiße Haus einzieht. Einige Beispiele, warum es gerade dort länger dauern könnte:

Pennsylvania: Hier brauchte es 2020 vier Tage, bevor klar war, dass Biden die Nase vorne hatte. Der Grund: Die Wahlhelfer mussten sich durch bergeweise Briefwahlzettel arbeiten - und anders als in vielen anderen Bundesstaaten darf in Pennsylvania mit der Auswertung der per Post eingegangenen Stimmzettel erst am Wahltag um 7 Uhr morgens begonnen werden.

In North Carolina stand das Ergebnis 2020 gar zehn Tage lang aus. Stimmzettel, die etwa von im Ausland stationierten Militärangehörigen erst am Wahltag eingehen, werden erst im Anschluss an den Wahltag ausgewertet. Sollte es in North Carolina tatsächlich so eng zwischen Harris und Trump zugehen, wie die Umfragen nahelegen, dann könnte es ohne weiteres eine Woche dauern, bis das Ergebnis feststeht.

Auszählung der Briefwahl dauert länger

In Georgia wiederum werden Stimmzettel aus dem Ausland sogar noch drei Tage nach der Wahl akzeptiert. Mehr als 21.000 solche Stimmzettel wurden beantragt, sie könnten also den Ausschlag geben.

In Wisconsin darf wie in Pennsylvania erst am Wahltag in der Früh damit begonnen werden, per Post eingegangene Stimmzettel auszuwerten. Zusätzlich gibt es die Besonderheit, dass viele der großen Städte die Briefwahlstimmzettel zur Bearbeitung an einen zentralen Ort liefern. Das kann dazu führen, dass erst in den frühen Morgenstunden nach Schließung der Wahllokale diese Teilergebnisse eintrudeln.

In sieben sogenannten Swing States liegen die Kandidaten auch diesmal besonders eng beieinander. 2020 entschied Biden sechs davon für sich und wurde so US-Präsident.

Gerichtsprozesse könnten Wahlergebnis weiter verzögern

Dieses Jahr könnte es ähnlich zugehen, da in der Regel mehr Anhänger der Demokraten die Briefwahl nutzen als republikanische Wähler.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Donald Trump auch dann wieder angeblichen Betrug wittert. Sollte er die Gerichte einschalten, könnte auch das zu einer weiteren Verzögerung führen, bis das endgültige Wahlergebnis vorliegt.

In den USA werden kurz vor der Wahl die Stimmen lauter, die von einer Anfälligkeit des Auszählungssystems gegenüber Manipulationen sprechen - vor allem auf Seiten der Republikaner.