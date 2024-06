EU-Gipfel in Brüssel: Spitzenjobs und der Ukraine-Krieg

"Die Sicherheitsabkommen sind im Grunde die Krücke, bis zu dem Tag, an dem die Ukraine in die Nato aufgenommen wird ", erklärt ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger.

Timing ist alles in der Politik. Das gilt besonders für Brüssel und Personalfragen. Deshalb lohnt es, beim Gipfel auf die Uhr zuschauen, wann die Ergebnisse verkündet werden: Vor 17 Uhr heute hieße, alles läuft harmonisch. Erst am späten Abend - es gibt Diskussionen. Und es wird noch in den nächsten Tag hinein verhandelt, bedeutet Gefahr oder Streit.