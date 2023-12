Haushaltsdebatte in Brüssel: Geht der EU das Geld aus?

So weit, so strittig: Deutschland gehört zu den sogenannten Nettozahlern in der EU, sprich, es müsste bei einer Erhöhung des Etats mehr Geld geben. Das will die Scholz-Regierung nicht. Schon gar nicht nach dem Urteil aus Karlsruhe . Also heißt es aus Berlin: Die EU muss Geld an anderer Stelle sparen.