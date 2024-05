KI und Fake News: Eine Gefahr für die Europawahl 2024?

Von wem diese Inhalte kommen, sei oft unmöglich herauszufinden, darum sei staatliche Regulierung wichtig, so die EU-Kommission. Zwar wurde im Dezember 2023 ein EU KI-Gesetz beschlossen , das den Umgang mit KI und Deepfakes regelt, allerdings tritt dieses erst in zwei Jahren in Kraft. Was kann nun getan werden, um die Wahlprozesse und damit die Demokratie zu schützen?