"Spiegel": Außenministerium sieht russische Kampagne auf X

Laut "Spiegel" ist das Außenministerium besorgt über den Grad der Automatisierung der Kampagne. "In einer exemplarischen Detailanalyse von 4.000 der identifizierten, offenbar aus Russland gesteuerten Nutzerkonten weisen die Experten nach, dass diese am 29. Dezember von Mitternacht an zeitgleich und im gleichen Takt deutschsprachige Inhalte posteten, offenbar algorithmisch gesteuert", heißt es in dem Bericht des Nachrichtenmagazins.