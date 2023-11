Gegenoffensive: Ukraine auf See erfolgreicher als an Land

Ukrainische Soldaten konnten in der Region Saporischschja längst nicht so viel erreichen, wie erhofft.

Saporischschja: Weitgehender Stillstand

Die Gegenoffensive im Süden blieb deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen sowohl der ukrainischen Seite als auch des Westens zurück. Auch wenn es nicht möglich ist, die ursprünglichen ukrainischen Pläne aus offenen Quellen zu rekonstruieren, so ist doch klar, dass sowohl die Gesellschaft als auch wesentliche Teile der politischen Elite hohe Erwartungen hatten.

Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine erneut eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Derweil gehen die Kämpfe weiter. Russland greift vor allem im Osten an. 02.11.2023 | 1:27 min

Anpassungsfähigkeit der Ukraine

Die Kämpfe in Richtung Saporischschja zeigten jedoch schnell die Fähigkeit der ukrainischen Armee, sich an die unvorhergesehenen Umstände anzupassen. Versuche, groß angelegte mechanisierte Operationen durchzuführen, wurden rasch aufgegeben, als ihre Undurchführbarkeit erkannt wurde.

Zermürbung und Abnutzung Russlands erfolgreich

Was die Zermürbung und Abnutzung betrifft, so ist die ukrainische Gegenoffensive alles andere als ein Misserfolg. Die Kämpfe an der Saporischschja-Front und insbesondere die schweren Verluste durch die ukrainischen Präzisionsartillerieschläge zwangen Russland, hier selbst seine besten Einheiten einzusetzen und sie für den infanteristischen Grabenkrieg zu nutzen, wie die 76th Guards Air Assault Division.