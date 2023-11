Nach Festnahme: Greta Thunberg protestiert erneut in London

Die Klimaaktivistin Thunberg (r.) nahm gemeinsam mit anderen an dem von der Gruppe "Fossil Free London" organisierten Protest gegen den Klimawandel teil.

Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach ihrer vorübergehenden Festnahme in London erneut für einen Protest auf die Straße gegangen. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge demonstrierte die 20-jährige Schwedin am Donnerstagmorgen vor dem Gebäude der Bank JP Morgan im Finanzviertel Canary Wharf.

Mehrere Menschen saßen demnach auf dem Boden und versuchten so, den Zugang zum Gebäude zu blockieren. Auf einem Plakat war zu lesen: "Stop Financing Fossil Fuels" ("Hört auf, fossile Brennstoffe zu finanzieren").

Thunberg hatte erst am Dienstag vor einem Hotel in der Londoner Innenstadt gegen ein Treffen von Energiemanagern protestiert . Die Aktivistin wurde vorübergehend festgenommen.

Der 20. August 2018 ist der Tag, an dem alles begann: Statt zur Schule zu gehen, demonstriert Greta Thunberg vor dem schwedischen Parlament für mehr Klimaschutz. Seitdem ist viel passiert, aber vieles auch nicht. Was hat die Bewegung erreicht? 08.09.2023 | 2:04 min

Thunberg muss am 15. November in Westminster vor Gericht

Wegen Verstößen gegen das Gesetz für öffentliche Ordnung ist sie im Anschluss angeklagt worden. Thunberg habe sich nicht an eine Gesetzesklausel gehalten, nach der es der Polizei erlaubt ist, öffentliche Versammlungen einzuschränken, teilte die Londoner Polizei mit. Die berühmte Klimaaktivistin und 25 weitere Angeklagte wurden bis zu einem Gerichtstermin am 15. November in Westminster gegen Kaution freigelassen.