Ukraine: Erste Häftlinge im Armeedienst

Auch in der Region Donezk fehlen der Ukraine zunehmend Soldaten.

In der Ukraine sind die ersten Häftlinge freigelassen worden, damit sie im Krieg gegen Russland im Militär kämpfen können. Ein Gericht in der westlichen Stadt Chmelnytsky entschied, dass zwei wegen Diebstahls verurteilte Insassen auf Bewährung entlassen werden dürfen, um der Nationalgarde des Landes beizutreten.

Ukraine: Mehr als 3.000 Häftlinge stellen Antrag auf Entlassung

Das Gericht habe den Anträgen der beiden Männer auf eine Freilassung stattgegeben, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Die Freilassung erfolgte im Rahmen einer neuen Regelung, der zufolge zum Kriegseinsatz bereite Häftlinge auf Bewährung entlassen werden können. Nach Angaben von Kiew haben seit der Verabschiedung des Gesetzes mehr als 3.000 Häftlinge einen Antrag auf Entlassung gestellt.

Ein neues umstrittenes Gesetz in der Ukraine ermöglicht eine schnellere Einberufung von mehr Soldaten. Unterdessen greift Russland erneut massiv die kritische Infrastruktur an.

Gesetzesänderung ermöglicht befristeten Einsatz

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am 17. Mai ein Gesetz unterzeichnet, das eine Strafaussetzung und eine Einberufung in den Militärdienst auf befristeter Vertragsbasis für Gefangene ermöglicht.

Freilassung nur auf Bewährung

Zudem dürfen sich Häftlinge mit besonders schweren Straftaten oder die wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verurteilt wurden, nicht zum Militärdienst melden. Anders als bei einem ähnlichen Vorgehen in Russland werden die Häftlinge jedoch nur auf Bewährung freigelassen, aber nicht begnadigt.

Nach mehr als zwei Jahren Krieg verzeichnet das ukrainische Militär massive Verluste . Genaue Zahlen werden nicht veröffentlicht. Anders als zu Beginn der russischen Invasion melden sich jedoch kaum noch Freiwillige für den Dienst an der Front. Seit Monaten wird daher über weitere Einberufungen diskutiert

In ihrem Verteidigungskampf gegen Russland fehlt es der Ukraine an Waffen, Munition – und Soldaten. Neue Rekruten sollen die dringend benötigte Verstärkung an der Front bilden.

