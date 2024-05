Ukraine-Krieg: Charkiw weiterhin durch Luftangriffe bedroht

Das vermeintliche ursprüngliche Ziel Russlands , nämlich nahe genug an Charkiw heranzukommen, um die Stadt in die Reichweite konventioneller Rohrartillerie zu bringen, scheint sich also nicht zu verwirklichen, solange die ukrainischen Kräfte ihre Linien halten können. Ebenso wenig besteht die Möglichkeit, die ukrainischen Streitkräfte, die Kupjansk verteidigen, von Norden her anzugreifen.