Hamas-Angriff auf Israel und die Rolle der sozialen Medien

Für die Produktion der Doku-Serie "Tatort Israel" müssen die Filmemacher viele Stunden schreckliche Bilder anschauen. Die beiden Autorinnen sowie die Cutterinnen haben so ziemlich alles angesehen, was an dem Tag des Überfalls hochgeladen wurde. Manche Aufnahmen sind extrem grauenhaft, brutal, verstörend und schwer erträglich.



Der Schnitt muss gut überlegt sein. Was soll gezeigt werden und warum? Die in Frage kommenden Sequenzen werden behutsam ausgewählt. Das Schlimmste wird weggelassen. Eine belastende Arbeit. Um damit einigermaßen klar zu kommen, spricht das Team so viel es geht miteinander über das Gesehene. Einmal in der Woche tauschen sich alle Kolleginnen und Kollegen mit einer Psychologin aus. Es wird auch dafür gesorgt, dass alle, die mit möglicherweise traumatisierend wirkenden Material in Kontakt kommen, es vermeiden können, es sich ganz oder überhaupt ansehen zu müssen.