Hochwasser in Russland: Sorge vor radiaktivem Uran im Wasser

Seit fast zwei Wochen sind weite Teile im Süden des Uralgebirges überschwemmt. Das Hochwasser hat unzählige Häuser zerstört und damit viele Menschen an den Rand existenzieller Not gebracht. Noch immer steht das Wasser teilweise bis zu anderthalb Meter hoch und versickert nur langsam. Bisher ist nicht abzusehen wann das Wasser vollständig abfließen wird.

Doch wie konnte es soweit kommen? Starke Regenfälle in Kombination mit der Schneeschmelze im Frühjahr haben zu rasant anteigenden Wasserpegeln geführt, aber nicht nur das: Unweit der Grenze zu Kasachstan liegt die Großstadt Orenburg am Fluss Ural. Die Stadt hätte eigentlich von einem Damm geschützt werden müssen, doch der hielt das Hochwasser nicht lange zurück und brach schließlich in sich zusammen . Nun wir die Frage laut, ob die Wartung des Damms, der 2010 gebaut wurde, vernachlässigt wurde.

Hochwasser in Russland: Kühlschränke als Boote

Korruption und Fahrlässigkeit

Vor allem werde Korruption in der Verwaltung vermutet. Das meint auch Viktor Chebotarjew, der ehrenamtlich in einem Hilfszentrum für die Flutopfer in Orenburg arbeitet: "Ich denke, dass es Korruption und Fahrlässigkeit war, und zwar auf nationalem und nicht auf dem lokalen Niveau." Es hätte einfach kein Interesse daran gegeben sich um einen guten Zustand des Damms zu kümmern. Zudem wurden Vorwürfe laut, dass teilwiese Grundstücke verkauft wurden, an deren Stelle eigentlich gar nicht gebaut hätte werden dürfen.