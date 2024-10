Pulitzerpreisträgerin über Orban, Putin und Xi

Viktor Orban besuchte Wladimir Putin überraschend Anfang Juli. Quelle: Alexander Zemlianichenko/dpa

Die Pulitzerpreisträgerin und Historikerin Anne Applebaum beschäftigt sich seit Jahren mit Autokratien, den Mechanismen und vor allem dem Netzwerk dahinter. Bevor der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban im Europäischen Parlament in Straßburg eine Rede hält, hat Applebaum mit ZDFheute über Orban und die EU , über Wladimir Putin und autokratische Warnsignale gesprochen. Über Macht und Geld. Und darüber, was ihr Hoffnung gibt.

ZDFheute: Frau Applebaum, Viktor Orban hat die ungarische EU-Ratspräsidentschaft unter den Slogan gestellt: "Make Europe Great Again" - eine klare Referenz an Frau Applebaum, Viktor Orban hat die ungarische EU-Ratspräsidentschaft unter den Slogan gestellt: "Make Europe Great Again" - eine klare Referenz an Donald Trump

Anne Applebaum: Orban hat diesen Slogan benutzt, um Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten. Ich bezweifle sehr, dass Trump an der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft interessiert ist, oder davon weiß. Orban benutzt die Außenpolitik, auch diese EU-Ratspräsidentschaft, um seine Legitimität in Orban hat diesen Slogan benutzt, um Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten. Ich bezweifle sehr, dass Trump an der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft interessiert ist, oder davon weiß. Orban benutzt die Außenpolitik, auch diese EU-Ratspräsidentschaft, um seine Legitimität in Ungarn zu vergrößern.

Die US-amerikanische Journalistin Anne Applebaum ... Quelle: dpa ... ist mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet, schreibt u.a. für das Magazin "The Atlantic". Ihr neues Buch "Autocracy Inc." erscheint am Donnerstag auf Deutsch. Es beleuchtet, wie die Autokraten dieser Welt sich gegenseitig stützen und unterstützen – auch wenn sie andere ideologische Vorstellungen haben.

Orban aus der EU ausschließen?

ZDFheute: Kann die Europäische Union es irgendwie schaffen, dass Ungarn wieder einen europäischen Kurs einschlägt?

Applebaum: Es ist wichtig für die Europäer, genau hinzuhören, wie Orban über sie und Europa spricht. Er spricht über sich selbst immer mit einer Distanz zu Europa, zu Es ist wichtig für die Europäer, genau hinzuhören, wie Orban über sie und Europa spricht. Er spricht über sich selbst immer mit einer Distanz zu Europa, zu Ursula von der Leyen , aber auch zu anderen europäischen Staaten.

Orban sieht sich nicht als Teil der europäischen Gemeinschaft. Er sieht sich nicht als vollwertiges, funktionierendes Mitglied der Europäischen Union oder der Nato. Anne Applebaum, Journalistin und Historikerin

Er stellt sich offen auf die Seite von Russland . Einem Land, das nicht nur die Ukraine besetzen und zerstören will, sondern auch offen Sabotage in ganz Europa betreibt: mit politischer Propaganda-Kampagne.

Zumindest solange Orban Ministerpräsident ist, so scheint es mir, ist es der Europäischen Union nicht möglich, Einfluss auf ihn oder Ungarn auszuüben. Die EU wäre besser dran, wenn sie anfangen würde, ihn auszuschließen. Anne Applebaum, Journalistin und Historikerin

ZDFheute: Also sagen, Ungarn sollte aus der EU geworfen werden?

Applebaum: Es ist ziemlich klar, dass Ungarn unter der Führung von Orban nicht Teil der Europäischen Union sein möchte. Er interessiert sich nicht für europäische Belange, will die EU nicht stärken. In der Zukunft hat Ungarn vielleicht eine andere Regierung, ist ein anderes Land. Denn ich will nicht, dass die ungarische Bevölkerung, die in der Mehrheit gar nicht für Orban ist, von der Europäischen Union ausgeschlossen sind. Aber zumindest eine zeitweise Suspendierung wäre berechtigt.

Autokratische Strukturen zurückdrehen?

ZDFheute: In In Polen sehen wir das ja, mit der Wahl von Donald Tusk zum Regierungschef. Wie leicht ist es, autokratische Strukturen zurückzudrehen und die Demokratie wieder zu stärken?

Applebaum: Es ist sehr schwierig, den Schaden zu beheben, den eine autokratische Partei angerichtet hat deren Ziel es war, den Staat gefangen zu nehmen, die staatlichen Institutionen zu übernehmen und zu ihren Gunsten umzuformen. Besonders dramatisch ist die Lage im polnischen Justizsystem. Das über viele Jahre damit beschäftigt sein wird, welche Richter demokratisch legitimiert sind, welche nicht.

ZDFheute: Sie sprachen grade davon, dass der "Staat gefangen genommen wird" - wie funktioniert das, wie bauen Autokraten ihre Macht aus?

Demokratien werden häufig nicht durch einen Umsturz oder einen Militärputsch abgeschafft. Die meisten von ihnen brechen zusammen, weil demokratisch gewählte Staats- und Regierungschef die Regeln des Systems verändern. Anne Applebaum, Journalistin und Historikerin

Applebaum: Manchmal in der Justiz, manchmal beim Fluss von Information, manchmal wird das Wahlsystem geändert. In der Falle von Ungarn hat Orban die Verfassung mehrfach geändert, um seine Siegeschancen zu verbessern.

"Club der Autokraten"

ZDFheute: Wie erkennt man denn dann sowas in den Anfängen?

Applebaum: Politische Parteien, die diese Sprache benutzen, die sich als die einzig legitime Partei darstellen, die sagen "nur wir haben das Recht, zu führen", oder die alle ihre Gegner als Feinde und Verräter bezeichnen - all die Parteien, die solche Dinge sagen, sind willens das System zu verändern um sich selbst zu stärken. Das haben wir mehrfach in Ungarn gesehen, die PiS-Partei hat das in Polen versucht.

ZDFheute: Gibt es einen Punkt in der Geschichte, an dem quasi dieser "Club der Autokraten", oder "Autocracy Inc", wie sie es in ihrem Buch nennen, angefangen hat?

Applebaum: So vor zehn Jahren ungefähr: 2013 war der Jahr, als die chinesische Kommunisten-Partei ein Dokument das Gefahren der Partei aufgelistet hat. Nummer eins auf der Liste war die westliche, konstitutionelle Demokratie. Das ist der Moment, in dem klar wurde, dass wir für die chinesische Regierung ein ideologischer Gegner sind. Und dass sie sich in einem "Krieg der Ideologien befindet".

In Russland war der Wendepunkt 2014, mit der Revolution in der Ukraine und der Invasion der Krim. Das war der Moment, als Putin gesehen hat, so denke ich, was ihm in der Zukunft drohen könnte: eine breite Bewegung gegen Korruption. Denn alles, was mit Rechtstaatlichkeit, mit Menschenrechten zu tun hat, ist in einer gewissen Art eine Bedrohung für seine Herrschaft. Putin hat gesehen, dass er dagegen halten muss - nicht nur in Russland, sondern weltweit.

Ob in China, Iran, Belarus, Venezuela, auch in vielen afrikanischen Staaten unterstützen russische Söldner die Machthaber. All diese Länder haben erkannt, dass sie zusammenarbeiten müssen, damit der Wunsch nach Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten nicht zu stark wird bei ihnen. Anne Applebaum, Journalistin und Historikerin

ZDFheute: Sie haben von Korruption gesprochen - wie sehr geht es um Macht, wie sehr geht um Geld?

Es geht viel um Geld. Was die Diktatoren unseres Jahrhunderts von denen der vorherigen unterscheidet ist, dass sie fast alle Milliardäre sind. Anne Applebaum, Journalistin und Historikerin

Applebaum: Oft wissen wir nicht, warum sie das Geld haben, oder wo es genau liegt, aber wir wissen, dass sie, ihre Familie und ihre engsten Verbündeten sehr viel davon haben. Der Wunsch, dieses Geld zu beschützen ist einer der stärksten Gründe, warum sie so sehr gegen ziviles Engagement und den zivilen Diskurs gegenhalten.

ZDFheute: Sie haben ihr Buch den Optimisten gewidmet: Was macht sie optimistisch?

Applebaum: Ich bin optimistisch, wenn ich sehe, wie viele junge Menschen sich politisch engagieren, ob in den Ich bin optimistisch, wenn ich sehe, wie viele junge Menschen sich politisch engagieren, ob in den USA oder in Polen. Mehr noch als in meiner Generation. Die Leute verstehen, was auf dem Spiel steht, was wichtig ist. Diese Generation versteht, was unsere Werte sind und warum es sich lohnt für sie zu kämpfen.

Und ehrlicherweise stimmt mich die ukrainische Bevölkerung optimistisch: Seit Beginn des Krieges war ich sieben oder achtmal in Kiew. Und natürlich gibt es dort viel Leid, aber ich habe keine Indizien gesehen, dass sie aufgeben oder ihr Land opfern wollen. Die Tatsache, dass sie im Angesicht all der Herausforderungen und Hürden trotzdem kämpfen wollen, das ist großartig. Und ich glaube, dafür geben wir ihnen nicht genug Anerkennung.

