Am Montag, den 25.11., startet in Siem Reap in Kambodscha die Konferenz zur Ottawa-Konvention gegen den Einsatz von Antipersonenminen. Seit 1997 haben mehr als 160 Staaten das Abkommen unterzeichnet und sich damit zum Verbot von gegen Personen gerichtete Landminen und deren Vernichtung bekannt. Der im Vorfeld der Konferenz veröffentliche Landminen-Monitor 2024 zeigt: 2023 ist die Anzahl der Toten und Verletzten durch Landminen erneut gestiegen, um 22 Prozent auf 5757 Opfer weltweit. 84 Prozent der weltweiten Opfer waren Zivilisten.