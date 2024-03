Kriegsverletzungen: Ukrainer lernen Reha in Deutschland

Rehabilitation nach Kriegsverletzungen: Ukrainische Physiotherapeuten bilden sich im BG-Klinikum Bergmannstrost in Halle weiter, um in ihrer Heimat besser helfen zu können.

Es sieht aus wie ein Astronauten-Training, was Marian Kos hier absolviert. Mit den Füßen festgeschnallt und am Becken gesichert dreht sich der junge Mann in einem aus mehreren Ringen bestehenden Kreisel in alle Himmelsrichtungen, je nachdem, wie er sein Gewicht verlagert.