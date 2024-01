Iran und Pakistan: Was hinter dem Raketenbeschuss steckt

Pakistan hat nach einem iranischen Luftangriff auf sein Territorium offensichtlich einen Gegenangriff geflogen. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärfen sich. 18.01.2024 | 2:44 min

Erst fliegen Raketen aus dem Iran Richtung Pakistan. Zwei Tage später antwortet die pakistanische Seite mit Raketen auf die Grenzregion in Iran. Während der Gaza-Krieg und die Bombardierungen im Jemen weiter andauern, tut sich plötzlich in einem anderen Teil der Region unerwartet ein weiterer Konflikt auf. Das sind die Hintergründe.

Welche Ziele haben der Iran und Pakistan angegriffen?

Man habe eine Reihe "koordinierter und präzise ausgeführter Militärschage unternommen," erklärt Mumtaz Zahra Baloch, die Sprecherin des pakistanischen Außenministeriums, in Islamabad. "Ziel waren Verstecke von Terroristen in der Provinz Sistan-Belutschistan auf dem Gebiet des Iran." Man habe mehrere Terroristen ausgeschaltet, so Baloch.