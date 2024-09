Wie Irans Revolutionswächter in Deutschland Terror planen

Sicherheitsbehörden: Revolutionswächter organisierten Anschläge

Bei Reisen in Iran abgefangen

Verfassungsschutz lieferte konkrete Hinweise

EU lange uneinig über Umgang mit Iran

Befürworter von Listung scheinen sich durchzusetzen

Matthew Levitt, Terrorismusexperte am Washington Institute for Near East Policy in Washington, einem pro-israelischen Think Tank, sieht die Argumentation Borrells kritisch: "Der Iran will und braucht diese Beziehungen viel mehr als der Westen", sagt er. Sicherheits- und Justizbehörden in der EU könnten leichter zusammenarbeiten und weitreichende Mittel einsetzen, um gegen die Gruppe vorzugehen, so Levitt.