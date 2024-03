Italien erhält EU-Coronahilfe in Millardenhöhe

Die Verteilung der EU-Coronahilfen in Italien steht in der Kritik.

Nichtsdestotrotz: Giorgia Meloni gibt sich optimistisch. Mit dem Antritt ihrer Regierung im Oktober 2022 wurden die Prioritäten des PNRR geändert: Die Unternehmen haben am meisten profitiert, zum Nachteil der lokalen Behörden.

1,2 Millionen Corona-Hilfe fürs Paddeln

Italiens Ministerpräsidentin Meloni will die Sozialhilfe streichen, das sogenannte Bürgergeld. Betroffene leben am Limit, verstärkt durch Inflation und mangelnde Arbeitsangebote.

Das Gleiche gilt für die Kürzung der Mittel zum Bau neuer Gesundheitseinrichtungen wie Gemeinde- und Krankenhäuser. Gleichzeitig bleiben Mittel für umstrittene Projekte, wie den Bau von Spielfeldern in Bozen. Auf den Feldern kann Paddelsport ausgeübt werden. Die Kosten dafür: mehr als zwei Millionen Euro - oder das neue Sportzentrum in Latina, es schlägt mit 1,2 Millionen Euro zu Buche.

Andererseits gibt es nach den Bauernprotesten mehr Geld für die Landwirtschaft, wobei zwischen 80 und 90 Millionen für eine Photovoltaikanlage in Catania auf Sizilien vorgesehen sind. Die konkreten Daten scheinen jedoch immer noch undurchsichtig zu sein. Die Website Openpolis, die die italienische Politik beobachtet und Fakten prüft, hat festgestellt, dass "es unmöglich ist, zu verstehen, welche Arbeiten tatsächlich finanziert werden und wie ihr tatsächlicher Fortschritt aussieht".

179 Betrugsfälle und mangelnde Buchführung

In ihrem jährlichen Bericht legt die Europäische Staatsanwaltschaft offen, dass im vergangenen Jahr von 233 Betrugsfällen im Zusammenhang mit der Finanzierung der verschiedenen nationalen Pläne 179 Fälle Italien betrafen. Das eigentliche Problem sei aber die Transparenz der Buchführung.

"Es ist klar", so Lorenzo Castellani, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Luiss in Rom, "dass die Regierung die Mittel von den Infrastrukturen abgezogen hat, indem sie vor allem die Kleinstinterventionen gestrichen hat, um sich stattdessen auf die Industrie zu konzentrieren, vor allem mit der Maßnahme der Steuergutschriften."