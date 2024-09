Konkurrenz für "Chef-Mäusefänger" Larry in Downing Street 10

Der berühmte Kater Larry aus der Downing Street , dem offiziellen Amts- und Wohnsitz des britischen Premierministers, hat Konkurrenz bekommen: Ein kleines Sibirisches Kätzchen ist bei der Familie des neuen Amtsimhabers Keir Starmer eingezogen. "Nach einem langen Sommer voller Verhandlungen und des Hin und Her" sei im Familienrat beschlossen worden, statt des von seinen Kindern erträumten Deutschen Schäferhunds eine kleine Sibirische Katze anzuschaffen, sagte Starmer der BBC. Seit Montag lebt sie nun bei den Starmers.

"Es ist ein sibirisches Kätzchen, meine Tochter holt es heute ab", erzählte Starmer. Die Familie - der Premier und Ehefrau Victoria haben zwei Teenager - hatte beim Einzug in die Downing Street bereits ihre eigene Katze namens Jojo mitgebracht. Larry störe sich nicht an dem Neuling, sagte Starmer.

