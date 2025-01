Massenproteste in Serbien bringen den autokratisch regierenden Präsidenten Vucic in Bedrängnis. Seit Ende der Weihnachtsferien streiken auch Lehrkräfte und Studierende gegen ihn.

Veränderung, das fordern derzeit tausende Menschen in Serbien. Seit Wochen protestieren sie in den Städten des Landes. Auslöser ist ein Unglück am ersten November des vergangenen Jahres: In Novi Sad, der zweitgrößten Stadt des Landes, stürzte ein Bahnhofsvordach ein. 15 Menschen starben dabei. Erst wenige Monate zuvor war der Bahnhof nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen worden.