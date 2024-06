Analyse: Westliche Waffen wirksam gegen Ziele in Russland

Angekündigter Einsatz bietet Möglichkeit zum Rückzug

Kurswechsel in der deutschen Ukraine-Politik: Das von Russland angegriffene Land darf von Deutschland gelieferte Waffen jetzt auch gegen militärische Ziele in Russland einsetzen.

So konnte die Ukraine die Abschussserie aus dem Frühjahr gegen Suchoi-Kampfjets nicht wiederholen. Damals hatte die Ukraine an der Südfront ein halbes Dutzend russischer Bomber durch einen heimlich näher an die Frontlinie verlegten Patriot-Raketenwerfer abschießen lassen.