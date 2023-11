Flucht über Mittelmeer: "Europa bedeutet ein besseres Leben"

Unterwegs mit Flüchtlingsrettern auf dem Mittelmeer. Wir zeigen den Alltag auf hoher See. Und wie die EU in der Migrationsfrage um Lösungen ringt. 16.11.2023 | 28:51 min

Dennoch wird die Seenotrettung immer wieder zum Symbol: Für die einen für eine unverantwortliche Masseneinwanderung, für die anderen für das politische Versagen in Europa. Das ZDF hat die Crew der NGO "SOS Humanity" bei einem Einsatz begleitet.

Die Crew

Für einige ist es das erste Mal an Bord eines Seenotrettungsschiffes. Wie etwa für Swantje Lüthge.

Das Mittelmeer ist so ein Zwischenschritt vom Heimatland nach Europa. Und da passiert sehr, sehr viel und meistens sehr viele traumatische Erlebnisse.

Die Berliner Hebamme Swantje Lüthge an Bord der "Humanity 1".

Nikolas von Kameke ist schon zum dritten Mal dabei. Seine Motivation ist politischer: "Das ist unsere gemeinsame europäische Grenze und an der passieren Sachen, die ich überhaupt nicht tolerieren kann." Beide machen das ehrenamtlich.

Die Suche

Nach zehn Tagen Vorbereitung und Training kommt die Humanity 1 im Rettungsgebiet an. Infos über offene Seenotfälle bekommt die Crew etwa von der NGO Alarmphone, Frontexflugzeugen, der Küstenwache oder auch über Funk. Ist einer der Fälle in Reichweite, nimmt das Schiff Kurs auf.

In der politischen Debatte ist ein Vorwurf an die Seenotretter immer wieder, sie selbst würden mit ihrer Anwesenheit dafür sorgen, dass noch mehr Menschen die Flucht übers Meer wagen. Wissenschaftlich gibt es dafür keine Belege, aber auch ein Widerlegen durch Studien ist schwierig.

Die Rettungen

Das erste Boot wird spätabends gesichtet. Es hat bereits 172 Kilometer von der libyschen Küste zurückgelegt. Dann ging der Motor kaputt. Die Rettung verläuft trotz Dunkelheit reibungslos. Laut italienischem Gesetz müsste die SOS Humanity jetzt nach einer Rettung einen sicheren Hafen ansteuern - mit 31 Geflüchteten an Bord.

Rund 188.510 Menschen haben es in diesem Jahr bisher versucht, über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa zu kommen - vor allem aus Tunesien und Libyen. Davon wurden etwa 53.088 abgefangen. 2.145 Menschen gelten als tot bzw. vermisst. 133.277 schafften es bis nach Europa. Quelle: IOM, Missing Migrants Project, Stand 13. Oktober 2023

Die Seenotrettungsleitstelle in Rom erteilt schließlich die Genehmigung, dass zwei weitere Boote gerettet werden dürfen. Insgesamt kommen so 90 Flüchtlinge an Bord - darunter sechs Frauen und mehrere Kinder, auch ein Baby.