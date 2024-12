Tsahkna: "Ukraine muss vollwertiges Nato-Mitglied werden"

Die Nato-Außenminister treffen sich in dieser Woche in Brüssel während die Ukraine vor neuen Herausforderungen steht: An der Front muss das Land Rückschläge hinnehmen und durch die Einmischung von China und Nordkorea wird der Krieg weiter eskaliert.

Bei der Frage nach einem Waffenstillstand geht es in erster Linie darum, was Wladimir Putin zu tun bereit ist.

Und ich sehe nicht, dass Wladimir Putin sein Ziel geändert hat und sich mit dem Gebiet zufrieden geben würde, was er bereits gewonnen hat. Er hat sehr deutlich gesagt hat, dass er die Ukraine als Staat zerstören will. Wir müssen verstehen, dass wir Russland aufhalten und nach Russland zurückdrängen müssen.

In Brüssel beraten die Außenminister der Nato-Staaten über die Lage in der Ukraine und weitere Maßnahmen zur Unterstützung. Isabelle Schaefers ist vor Ort und schätzt ein.

Tsahkna: Ich habe schon oft gesagt, dass wir uns in einer Situation wie im Jahr 1938 vor dem Münchner Treffen befinden. Das ist ein großes Risiko, dass jede Art von Abkommen genau so sein wird, wie es in München passiert ist. Dann würde es tatsächlich keinen Frieden geben. Wir haben eine nordkoreanische Truppe in Europa, die kämpft.