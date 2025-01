Selenskyj: Nordkorea-Soldaten in Ukraine gefangen genommen

Das ukrainische Militär war Anfang August in Kursk eingerückt, um einen Entlastungsangriff an der Ostfront vorzunehmen. Seither liefern sich ukrainische und russische Soldaten auf russischem Gebiet heftige Kämpfe. Schätzungen zufolge hat das abgeschottete kommunistische Nordkorea 12.000 Soldaten nach Russland entsandt. Im Oktober waren sie an der Seite des russischen Militärs in den Krieg eingetreten. Der Ukraine zufolge sind sie in Kursk im Einsatz. Dort kontrolliert die ukrainische Armee nach eigenen Angaben eine Fläche von mehreren hundert Quadratkilometern.