Mehrere Menschen in Odessa bei russischem Angriff getötet

Ein Helfer steht in einem Wohngebiet in Odessa, das von einer russischen Rakete getroffen wurde.

Eine erste Rakete habe nach den Behördenangaben mehrere Häuser getroffen; als Rettungskräfte eintrafen, sei eine zweite Rakete eingeschlagen, hieß es. Mindestens zehn Häuser in Odessa und Ausrüstung des Rettungsdienstes seien bei dem Angriff beschädigt worden, erklärten der ukrainische Notdienst und Kiper. Der Angriff habe einen Brand ausgelöst.

Die Menschen in der ukrainischen Hafenstadt müssen täglich mit Luftangriffen rechnen. Nach zwei Jahren Krieg sind die potenziell tödlichen Angriffe zum Alltag geworden.

Odessa erst Anfang März von russischer Drohne getroffen

Gouverneur Kiper kündigte für Samstag einen Tag der Trauer in Odessa an, zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Wochen. Am 2. März hatte eine russische Drohne ein mehrstöckiges Gebäude getroffen und zwölf Menschen getötet, unter ihnen fünf Kinder.