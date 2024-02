Baerbock nach Odessa gereist - für Gedenken an Kriegsopfer

Baerbock und Kuleba kurz nach der Ankuft in Odessa. Quelle: ZDF

Zusammen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba ist Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) in die Hafenstadt Odessa in den Süden der Ukraine gereist. Anlässlich von zwei Jahren Krieg in der Ukraine nimmt sie dort an einer Gedenkveranstaltung teil.

Baerbock und Kuleba zuvor bei UN in New York

Baerbock und Kuleba hatten ihre Reise zuvor gemeinsam in New York begonnen und legten auf ihrem Weg in die Ukraine einen Zwischenstopp in Berlin ein. Die Grünen-Politikerin und Kuleba landeten am Samstagmorgen an Bord eines Regierungsairbus der Luftwaffe.

Beide hatten am Freitag an Sitzungen der Vereinten Nationen zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine teilgenommen.

Seit zwei Jahren führt Russland einen erbitterten Krieg gegen die Ukraine. Kann die Ukraine noch gewinnen? ZDFheute live mit Ex-Nato-General Egon Ramms. 23.02.2024 | 37:27 min

Baerbock: Druck auf Putin erhöhen

In der Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte Baerbock die Weltgemeinschaft aufgerufen, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, den Krieg zu beenden.

Wenn uns eine Welt am Herzen liegt, in der jedes Leben gleich wichtig ist, liegt es an jedem einzelnen von uns, sich gegen den Krieg Russlands zu wehren. Annalena Baerbock, Außenministerin (Grüne)

Die Ukraine habe 50 Prozent der von Russland eingenommenen Gebiete sowie das Schwarze Meer wieder freigekämpft und werde zudem bald Mitglied der Europäischen Union sein.

Auf X schrieb sie am morgen von 731 Tagen Bombenalarm, Schulunterricht im U-Bahnschacht, Zerstörung und Tod und sicherte der Ukraine Unterstützung zu, "solange Ihr uns braucht".

Odessa: Russische Drohnenangriffe in der Nacht

Ein Aufenthalt in Odessa ist nicht ganz ungefährlich. Bei Drohnenangriffen auf die Hafenstadt gab es in der zweiten Nacht in Folge Opfer. Nach Angaben von Behörden und Anwohnern wurde in der Nacht zum Samstag ein Mann in einem einstöckigen Wohnhaus getötet, drei weitere Menschen wurden verletzt und erlitten den Rettungsmannschaften zufolge schwere Brandwunden und Knochenbrüche.

Russland hat die ukrainische Hafenstadt Odessa erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Mindestens ein Mensch soll ums Leben gekommen sein. 24.02.2024 | 0:18 min

Am Samstag liefen Aufräumarbeiten in den Trümmern des Hauses, in dem den Angaben nach ein älteres Ehepaar wohnte. Das Wohnhaus war nach dem Drohnentreffer weitgehend zerstört. Trümmer lagen weit verstreut, auch angrenzende Gebäude waren beschädigt.

Russland hat Odessa bereits häufiger angegriffen. Es ist der russischen Armee aber nicht gelungen, die Stadt einzunehmen.

