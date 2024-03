Odessa: Beschuss bei Besuch von Selenskyj und Mitsotakis

Kyriakos Mitsotakis (l.) und Wolodymyr Selenskyj bei Treffen in Odessa.

Es war in mehr als zwei Jahren des russischen Angriffskriegs das erste Mal, dass Selenskyj und ein ausländischer Gast derartig von russischem Beschuss betroffen waren.

Die Menschen in der ukrainischen Hafenstadt müssen täglich mit Luftangriffen rechnen. Nach zwei Jahren Krieg sind die potenziell tödlichen Angriffe sind zum Alltag geworden.

Griechischer Regierungschef schockiert

Als die Raketen anflogen, zeigte Selenskyj seinem Gast die Hafenanlagen von Odessa und wies auch auf Schäden durch frühere russische Attacken hin. Von Odessa aus wird ein Großteil der ukrainischen Getreideexporte verschifft. Gegen Ende der Hafenvisite seien Sirenen und Explosionen in der Nähe zu hören gewesen, sagte Mitsotakis. Der griechische Regierungschef zeigte sich schockiert.

Wir schafften es nicht, in einen Schutzraum zu gelangen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, durch den Beschuss sei im Hafen von Odessa eine Halle zerstört worden. Dort seien ukrainische Seedrohnen zum Kampfeinsatz vorbereitet worden. Diese Angaben waren unabhängig nicht zu überprüfen. Mit solchen ferngesteuerten Sprengstoffbooten hatten die ukrainischen Streitkräfte am Vortag vor der Küste der Halbinsel Krim das russische Patrouillenboot "Sergej Kotow" versenkt.

Im Verteidigungskampf gegen Russland mangelt es der Ukraine zunehmend an Munition und Waffen.

Von der Leyen: "niederträchtige Attacke" auf Staatschefs

Die Reisen Selenskyjs im Land wie auch ausländischer Besuch in der Ukraine werden aus Sicherheitsgründen üblicherweise nicht öffentlich angekündigt. Meist reisen die Gäste mit der Bahn an - nach Angaben der ukrainischen Bahn sind seit Kriegsbeginn mehr als 700 diplomatische Delegationen mit dem Zug in die Ukraine gefahren.