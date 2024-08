Paralympics 2024: Paris geht in die nächste Runde

Nicht so lang, nicht so groß, und weniger Budget: Trotzdem sollen die Paralympischen Spiele nicht weniger relevant sein als die Olympischen Spiele . So zumindest die Ankündigung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron . Die paralympischen Spiele seien "genauso wichtig wie die Olympischen Spiele", so Macron in einem Interview beim französischen Fernsehsender France 2 im Juli. Deswegen werde er auch bei der Eröffnungszeremonie und einigen Veranstaltungen vor Ort sein, so der französische Präsident weiter.