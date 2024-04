Krieg im Sudan: Pariser Konferenz sucht Gelder und Lösungen

Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Sudan suchen Frankreich und Deutschland mit EU-Partnern und Nachbarländern nach Wegen aus der Krise. Neben Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) und ihrem französischen Kollegen Stéphane Séjourné sind am Montag der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der für die EU-Krisenhilfe zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic in Paris bei einer Hilfskonferenz für das umkämpfte Land im Nordosten Afrikas dabei.

8,6 Millionen Menschen vor Kämpfen im Sudan geflüchtet

Politische Beratungen und Hilfsgelder

Zudem wolle man einen politischen Prozess fördern, der zu einer Lösung des Konflikts führen könnte. Am humanitären Teil der Konferenz beteiligt sind am Nachmittag alle Nachbarländer des Sudans, alle großen internationalen Geldgeber im humanitären Bereich, alle Länder der EU sowie weitere Organisationen.

Deutschland hatte bereits im vergangenen Jahr 250 Millionen Euro für die Menschen im Sudan und dessen Nachbarländern zur Verfügung gestellt. Davon waren 65 Millionen Euro in den Sudan geflossen und 180 Millionen in die Nachbarländer.

Paris: Humanitäre Hilfe am dringlichsten

Paris will Fortschritte erzielen, um den freien, sicheren und ungestörten Zugang humanitärer Hilfe in den Sudan zu sichern. Auch bei der Finanzierung der Nothilfe für Menschen im Land selbst sowie in Auffanglagern in der Region will Frankreich vorankommen.