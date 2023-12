Parlament in Polen: Öffentlich-rechtliche Medien im Visier

In den vergangenen acht Jahren seien die öffentlich-rechtlichen Sender sowie die Nachrichtenagentur PAP unter der damaligen nationalkonservativen PiS-Regierung zu Parteimedien geworden, die "in eindeutiger Weise Propaganda-Aufgaben wahrgenommen" hätten, heißt es in der am Dienstag verabschiedeten Resolution. Das Ministerium für Staatsbeteiligungen, das über Eigentümergremien an den Anstalten beteiligt ist, müsse nun korrigierend eingreifen.