Nach langer Pause kehrt Prinzessin Kate in die Öffentlichkeit zurück und übernimmt erneut Aufgaben in der britischen Königsfamilie. Quelle: AP

Viele Monate lang hat sich Prinzessin Catherine, genannt Kate, nach ihrer Krebsdiagnose kaum in der Öffentlichkeit gezeigt. Jetzt, nach überstandener Chemotherapie , nimmt sie ihre Pflichten als Mitglied der britischen Königsfamilie nach und nach wieder auf. Vergangene Woche mit gleich zwei Auftritten: Erst beim Staatsbesuch des Emirs von Katar. Danach als Gastgeberin bei ihrem jährlichen Weihnachtssingen - ihre größte Veranstaltung seit Ende der Behandlung.

Schwierigstes Jahr ihres Lebens

Zum Weihnachts-Singen lädt die Prinzessin von Wales schon zum vierten Mal. Das Motto dieses Jahr: Liebe und Empathie. Mit Konzert, Lesung und Gesang werden in der Londoner Kathedrale Westminister Abbey 1.600 Gäste geehrt, die sich besonders für andere einsetzen. Mit dabei auch Kates Mann Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis. An Weihnachten wird das Event im britischen Fernsehen ausgestrahlt. Für die Royals dabei auch wichtig: Die eigene Rolle in der Gesellschaft zu festigen.

Dieses Jahr hat die Veranstaltung für Kate eine ganz persönliche Dimension. Eingeladen sind auch Menschen, die zuletzt schwere Zeiten durchgemacht haben. So wie die Prinzessin selbst. Es dürfte das schwierigste Jahr ihres Lebens gewesen sein.

Kates Krebsdiagnose "ein Riesenschock"

Nach einer Unterleibs-Operation im Januar wird bei der 42-Jährigen Krebs diagnostiziert. Um welche Form es sich handelt, dazu schweigt der Palast. In einer Videobotschaft im März macht Kate die Schreckensnachricht publik: "Es war ein Riesenschock. William und ich haben alles versucht, das im Privaten zu verarbeiten, zum Wohle unserer jungen Familie. (...) Am wichtigsten ist: Wir haben uns Zeit genommen, unseren Kindern George, Charlotte und Louis alles zu erklären. So, dass sie es verstehen und wir ihnen versichern, dass ich wieder gesund werde."

Für Kate steht anschließend eine harte Zeit an. Sie muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Über Monate meidet sie die Öffentlichkeit - ihr Mann Prinz William tritt meist allein auf. Auch bei seinem Vater König Charles wurde in diesem Jahr Krebs diagnostiziert.

Endlich gute Nachrichten

Im September gibt es dann die nächste Videobotschaft von Prinzessin Kate - diesmal mit guten Nachrichten. Die 42-Jährige verkündet: Sie sei krebsfrei. "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, endlich meine Chemotherapie beenden zu können. Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie. Das Leben ändert sich manchmal von einem Moment auf den anderen." In dem Video mit emotionaler Musikuntermalung zeigen die Royals so viel Nähe wie selten - ein aufwendig inszeniertes Familienidyll.

"Traum geht in Erfüllung"

Bei Kates Weihnachtssingen in der Westminster Abbey dabei zu sein, ist für viele der Eingeladenen eine große Ehre: Bridget, die ihren Nachnamen nicht verraten möchte, sagt gegenüber dem ZDF: "Es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich hätte niemals gedacht, hier dabei sein zu dürfen. Das ist sehr, sehr aufregend."

Und auch Kates langsame Rückkehr in die Öffentlichkeit kommt bei den geladenen Gästen gut an. Alison Battle und ihr Mann Mike sagen dem ZDF: "Wir sind große Bewunderer von Kate und allem, was sie für unser Land tut. Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung - und es ist eine Riesenfreude für uns, sie zurück in der Öffentlichkeit zu sehen."

Der Weg zurück in die Normalität

Königshaus-Expertin Emily Andrews sagt dem ZDF: "Die Prinzessin von Wales hatte ein schreckliches Jahr. Ihre Familie und ihre Gesundheit hatten für sie absolute Priorität. Und jetzt kehrt sie langsam zur Arbeit zurück."

