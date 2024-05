Putin und seine Freunde: Welche Rolle spielen deren Söhne?

Denn der 46-jährige Junior wird russischer Vizepremier und ist zukünftig zuständig für die Koordination der Ministerien, die sich um Landwirtschaft und natürliche Ressourcen kümmern. Ein mächtiger und einflussreicher Posten. Er sitzt damit an einer der wichtigsten Schaltstellen der russischen Wirtschaft. Erfolge in den von ihm überwachten Ressorts sind für den Krieg in der Ukraine überlebenswichtig.