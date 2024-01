Ron DeSantis und das falsche Churchill-Zitat

Der republikanische Gouverneur Floridas zieht seine Kandidatur zurück und unterstützt Ex-Präsident Trump. Als einzige Konkurrentin verbleibt die ehemalige UN-Botschafterin Haley. 22.01.2024 | 1:35 min

Das Problem: Churchill hat das ganze so wohl nie gesagt. Die Internationale Churchill-Gesellschaft mahnte an, dass das Zitat dem ehemaligen britischen Premierminister häufig falsch zugeschrieben wird.

Experten: Churchill werden viele Zitate in den Mund gelegt

Das Churchill-Projekt am Hillsdale College hat den Satz als eines von mehreren gefälschten Churchill-Zitaten aufgenommen. Ein Sprecher von DeSantis reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Spencer Jones, Dozent für Streitkräfte und Kriegsstudien an der Universität Wolverhampton, sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass Churchill den Satz jemals verwendet habe, und fügte hinzu, dass er "häufig als inspirierendes Zitat in den sozialen Medien geteilt" werde.

Churchill war ein unglaublicher Wortschöpfer und hat im Laufe seiner langen Karriere so viele denkwürdige Phrasen geschmiedet, aber ihm wurden wahrscheinlich auch so viele erfundene Zitate zugeschrieben, wie er selbst geschaffen hat.

Trump hat nur noch Haley als Konkurrentin

Nach DeSantis Rückzug hat Ex-Präsident Donald Trump nur noch eine Konkurrentin im Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Nikki Haley , die Gouverneurin von South Carolina, die gerade Wahlkampf in New Hampshire macht.

Wie schnell auch sie aus dem Rennen ausscheiden könnte, wird man nach den Vorwahlen am Dienstag in New Hampshire noch besser einschätzen können. Schon jetzt diskutieren Beobachter jedenfalls darüber, dass die Entscheidung über die Vergabe der Kandidatur der republikanischen Partei in diesem Jahr früher als üblich fallen könnte. Formell ziehen sich die Vorwahlen eigentlich bis in den Sommer hinein.