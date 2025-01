Das erhofft sich der Iran von der russischen Partnerschaft

"Der Iran versucht, aus der Sanktionsumklammerung durch den Westen zu entkommen. Er macht immer wieder Angebote, vor allem an die Europäer. Und ich sehe nicht, dass Russland den Iran unterstützen würde, wenn Israel das Okay von Trump bekommen sollte, den Iran anzugreifen. Umgekehrt wird der Iran auch keine Truppen, also keine Kampftruppen zumindestens, in die Ukraine schicken. Ich glaube, beide werden sehr, sehr vorsichtig sein, irgendwelche Abkommen zu unterschreiben, die sie in Kriege hineinziehen würde."