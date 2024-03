Russische Putin-Gegner drängen in Gebiete Belgorod und Kursk

Ponomarjow zufolge soll es Kämpfe im Ort Tjotkino in der Region Kursk geben. Der Weiler Losowaja Rudka im Belgoroder Gebiet soll unter Kontrolle der Putin-Gegner sein. Dazu wurden Videos unter anderem von einem Panzer in einem Dorf gezeigt. In ihren Videobotschaften riefen die vermummten Kämpfer in ukrainischen Uniformen dazu auf, die Präsidentschaftswahl in Russland am kommenden Sonntag zu ignorieren.