Fotos von Kampf und Trauer: Zwei Jahre Krieg in der Ukraine

... ein polnischer Fotograf, dessen Arbeit sich auf die Menschenrechte in Osteuropa konzentriert. Seit Januar 2022 lebt Patryk Jaracz in der Ukraine, in der er kontinuierlich den Krieg dokumentiert.



Als er 2020 Proteste nach den als gefälscht geltenden Wahlen in Belarus fotografierte, wurde er verhaftet und gefoltert. Seine Arbeiten wurden mitunter in The Times, Le Figaro, Die Zeit, ZDF und Das Erste veröffentlicht. Patryk Jaracz erhielt von Unicef die Auszeichnung für das Foto des Jahres 2023.