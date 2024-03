EU-Firma half Moskau bei Massenüberwachung

EU-Firma Toloka im Fokus

Über 227.000 Überwachungskameras gibt es in Moskau, auch am Borissowskoje-Friedhof, auf dem Nawalny beigesetzt wurde. Sie machen die Stadt zu einer der am besten überwachten der Welt. Auch in anderen russischen Städten gibt es ähnliche Systeme. Als Hilfsmittel zur Aufklärung von Verbrechen angepriesen, scheint das System inzwischen vor allem ein Werkzeug für Massenüberwachung und die Unterdrückung Andersdenkender zu sein. Was bisher unbekannt war: Dabei half bis vor Kurzem auch eine Firma aus der EU.