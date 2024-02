Reaktionen auf Kreml-Leaks: "Zwingend aufklären"

Strack-Zimmermann: "Zwingend aufklären"

Das Russische Rote Kreuz sowie dessen Vorsitzender wurden zwar vor einigen Monaten von der ukrainischen Regierung sanktioniert, durften aber Mitglied der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften (IFRC) bleiben. Die IFRC teilte am Dienstag mit, sie habe eine Untersuchung eingeleitet. "Wir setzen uns mit dem Russischen Roten Kreuz in dieser Angelegenheit in Verbindung", bestätigt es auf ZDF-Anfrage.

Eine direkte Beteiligung von Nato-Soldaten im Ukraine-Krieg stand bisher nicht zur Debatte. Nun schließt Macron den Einsatz von Bodentruppen durch sein Land nicht mehr aus. 27.02.2024 | 1:14 min

Von Notz warnt vor "Unterwanderung" von Institutionen

In der ukrainischen Stadt gibt es seit Kriegsbeginn kein sauberes Trinkwasser mehr. Unter anderem das Rote Kreuz versorgt die verbliebenen Einwohner mit Trinkwasser-Stationen. 02.02.2024 | 2:03 min

Deutsches Rotes Kreuz: 100.000 Euro Unterstützung

Amnesty International pocht auf Unabhängigkeit

Das DRK verwies indes auf die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften. Diese sei für die Aufklärung zuständig, man stehe in Kontakt. Zuständig für eine Suspendierung wäre das Governing Board der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften. In diesem sitzt seit Juni 2022 ausgerechnet der Chef des Russischen Roten Kreuzes, Pawel Sawtschuk.

Zwei Jahre Krieg in der Ukraine - wie geht es den verwundeten Soldaten? In Odessa ist ein ehemaliges Krankenhaus zu einer Reha-Einrichtung für Soldaten geworden. 19.02.2024 | 1:43 min

Auch Schwedisches Rotes Kreuz reagiert

Auch andere nationale Rot-Kreuz-Organisationen äußerten sich zu den sogenannten "Kreml Leaks"-Enthüllungen. "Wir sind uns bewusst, dass die Recherchen das Vertrauen in die gesamte Bewegung und damit auch die Fähigkeit, Menschen in Not zu helfen, beeinträchtigen können", erklärte das Schwedische Rote Kreuz. Man erwarte von allen Mitgliedern der Bewegung, dass sie sich an die Satzung und die Grundprinzipien halten würden. "Für Fälle, in denen unsere Grundprinzipien nicht eingehalten werden, haben wir klare Verfahren, um damit umzugehen", sagt ein Sprecher.