Saudi-Arabien: Ordnete Salman Tötung von Geflüchteten an?

Auf der Suche nach einem besseren Leben: Tausende Äthiopier fliehen nach Saudi-Arabien. Laut Human Rights Watch sollen Hunderte Migranten an der Grenze zum Jemen erschossen worden sein.

Mindestens zwei Wochen, solange habe es gedauert von ihrer Heimat Äthiopien bis an die jemenitisch-saudische Grenze, erzählen die Männer. In Saudi-Arabien wollten sie arbeiten, Geld verdienen, ein besseres Leben anfangen.

Ihre vorläufige Endstation ist nun das Al Talha Krankenhaus in Saada. Eine Provinzstadt irgendwo in der jemenitischen Einöde nahe der saudischen Grenze. Zaid hat Granatsplitter abbekommen, Saeeb hat mehrere Kugeln in beiden Beinen und Wansha hat Schussverletzungen in Arm und Bein. Ob sie jemals wieder laufen können, ist ungewiss. Fragt man in die Runde, was passiert ist, dann murmeln die Männer gleichzeitig: